Lutto nel Foro di Padova: si è spento l’avvocato Gianni Barillari. Instancabile, rigoroso e stimato, Barillari, 79 anni, è morto ieri mattina nell’Azienda ospedaliera di Padova, dove era ricoverato da alcuni mesi a causa di una lunga malattia.

Instancabile, rigoroso e stimato. Questo e molto altro era l’avvocato Gianni Barillari, 79 anni, che si è spento ieri mattina nell’Azienda ospedaliera di Padova dove era ricoverato da alcuni mesi. Il legale lascia la moglie e i tre figli Francesco, Stefano e Benedetta. Nato a Roma nel 1947, l’avvocato Barillari si trasferisce nella città del Santo a metà degli anni ‘70. Qui diventa uno dei più noti difensori nel diritto del lavoro e porta avanti la sua attività professionale, guidando due studi legali: il primo in corso Garibaldi 5, e l'altro in via Rismondo dove aveva creato lo studio Spolverato Barillari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

