Lutto nel mondo dello sport si è spento Dario Tarabelli
Il mondo dello sport trentino piange Dario Tarabelli, noto allenatore di Judo, che si è spento domenica 7 dicembre all’età di 90 anni. Ad annunciarne la morte, la sera stessa, è stata sua figlia Angelica che, sui propri canali social, l’ha ricordato così: “Il mio papà, il mio Maestro, il mio eroe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
