La sentenza sul lavaggio delle divise | Seimila euro a ogni dipendente per aver pagato di tasca propria

La recente sentenza sul pagamento delle divise di lavoro ha stabilito un indennizzo di 6.000 euro per ogni dipendente che le ha sostenute di tasca propria. Questa decisione riguarda il caso delle divise sporche degli operatori di Malpensa, una questione che, dopo anni di segnali sottili e proteste ignorate, ora rappresenta un importante precedente nel settore dell'handling aeroportuale.

Scoppia il caso delle divise sporche. Una vicenda che per anni era rimasta confinata nei corridoi degli operatori di Malpensa tra lamentele soffuse e proteste inascoltate, e che oggi si trasforma in un precedente pesante per tutto il comparto handling. Uno dei principali player dello scalo, Alha, è stato infatti condannata a risarcire i propri dipendenti per non aver provveduto – come previsto dalla legge – al lavaggio dei Dispositivi di protezione individuale obbligatori durante il servizio. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice del lavoro di Busto Arsizio: l'azienda dovrà riconoscere oltre seimila euro netti a ogni lavoratore coinvolto nel ricorso presentato da un gruppo consistente di addetti sostenuto dal servizio legale della Cub Trasporti.

