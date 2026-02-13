Louvre nel caos | l’acqua invade le sale dei capolavori italiani Danni pesantissimi agli affreschi

Louvre si trova nel caos dopo che un tubo rotto ha fatto allagare le sale dedicate ai capolavori italiani. La perdita d’acqua, scoperta nella notte di ieri, ha causato danni ai dipinti e agli affreschi presenti nell’ala Denon, tra cui la famosa sala 707. La direzione ha deciso di chiudere temporaneamente alcune aree del museo per i lavori di emergenza. Un volontario ha riferito di aver visto l’acqua scorrere rapidamente lungo i pavimenti e impregnarne le pareti.

Ancora problemi per il Museo del Louvre, il più grande e visitato museo del pianeta. Nella notte di ieri,12 febbraio, una perdita d’acqua ha costretto la direzione a interdire al pubblico diverse sale dell’ ala Denon, tra cui la celebre sala 707, che custodisce importanti capolavori della pittura italiana. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando una tubatura collegata all’impianto della caldaia, situata in un locale tecnico, ha ceduto provocando infiltrazioni fino ai piani espositivi. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e la fuoriuscita è stata bloccata intorno all’una. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Louvre ha subito un'allagamento che ha allagato due sale con capolavori italiani, causando danni a dipinti e sculture.

