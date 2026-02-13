Non c’è pace per il Louvre | allagate due sale con capolavori italiani

Il Louvre ha subito un'allagamento che ha allagato due sale con capolavori italiani, causando danni a dipinti e sculture. La causa è stata un'importante perdita di pressione nelle tubature del sistema di irrigazione, che ha provocato l'esondazione. Un dipendente ha notato le acque che si diffondevano tra le opere d'arte, rendendo urgente l'intervento dei tecnici. La perdita ha coinvolto pezzi preziosi provenienti dall’Italia, alcuni dei quali sono stati spostati in fretta per evitare danni irreparabili.

Non c'è pace per il Louvre. Dopo il clamoroso furto di gioielli avvenuto il 19 ottobre 2025 e la truffa milionaria legata ai biglietti del museo parigino – appena venuta alla luce – ecco un incidente che ha messo a repentaglio diverse opere. La rottura della tubatura della caldaia ai piani superiori ha infatti danneggiato il soffitto della sala 707, affrescata nel 1819 dal pittore Charles Meynier, provocando anche l' allagamento della 706. Si tratta di due stanze dove sono conservate alcuni capolavori italiani come 'Il calvario con San Domenico in preghiera" del Beato Angelico e 'Il Cristo benedicente' di Bernardino Luini.