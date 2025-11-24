Il processo bis per l' omicidio di Aldo Naro in discoteca dopo dieci anni assolti tre buttafuori
Tre assoluzioni. È questa la decisione, dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, della Corte d'Assise presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Monica Sammartino) nell'ambito del processo bis per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico assassinato nella notte tra il 13 e il 14 febbraio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Processo Donato Monopoli, rinviata l’udienza: malumore dei familiari del giovane cerignolano morto a 26 anni Rinvio nel processo d’appello bis, in corso a Bari, per l’omicidio di Donato Monopoli, il 26enne di Cerignola morto a maggio del 2019 a Foggia dop - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Nataly, zia e cugina parti civili nel processo. Il delitto a Milano, le prime testimonianze a febbraio #ANSA Vai su X
Serena Mollicone, processo Appello bis: ammesso teste chiave Tersigni - La soddisfazione della figlia del brigadiere trovato suicida dopo aver dichiarato di aver visto Serena entrare in caserma ... Si legge su adnkronos.com
Omicidio Serena Mollicone, processo d’appello bis per i Mottola: Pg chiede nuova perizia - Si è aperto oggi, a 24 anni di distanza dall’omicidio di Serena Mollicone, un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che coinvolge la famiglia Mottola. Lo riporta tg24.sky.it