Il processo bis per l' omicidio di Aldo Naro in discoteca dopo dieci anni assolti tre buttafuori

Palermotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre assoluzioni. È questa la decisione, dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, della Corte d'Assise presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Monica Sammartino) nell'ambito del processo bis per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico assassinato nella notte tra il 13 e il 14 febbraio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

