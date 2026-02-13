Locatelli sugli arbitri | Con loro ho un ottimo rapporto Non voglio entrare nelle polemiche Commettono errori ma…

Manuel Locatelli ha dichiarato che ha un buon rapporto con gli arbitri, ma ha evitato di entrare nelle polemiche. La sua intervista arriva alla vigilia di Inter-Juve, un match molto atteso, e il centrocampista della Juventus ha parlato anche delle difficoltà che gli arbitri incontrano durante le partite, riconoscendo che commettono degli errori ma senza voler accusarli.

Locatelli alla vigilia di Inter Juve ha parlato anche di un tema molto delicato come gli arbitri. E il messaggio del centrocampista è chiaro. Nella conferenza stampa di vigilia al big match contro l’Inter, Manuel Locatelli ha affrontato un tema sicuramente molto delicato come quello degli arbitri. Il capitano della Juventus è stato molto chiaro. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il centrocampista bianconero ha sottolineato ancora una volta la necessità di abbassare i toni per cercare di mantenere la situazione sotto controllo. ARBITRI – «Non mi sento di dar consigli. Ho un buon rapporto con tutti, sono disponibili al dialogo con me e io con loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

