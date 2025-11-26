Molina a Prime | Vi dico quale sarà la chiave per Atletico Madrid Inter Con Lautaro ho un ottimo rapporto ma…

Inter News 24 Il terzino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, ha voluto dire la sua nel giorno del match di Champions League contro l’Inter. Nahuel Molina, esterno dell’Atletico Madrid, ha presentato a Prime Video la delicata sfida contro l’Inter. Il laterale argentino ha indicato nell’unità del gruppo e nella spinta dei tifosi del Metropolitano le chiavi per fermare la Beneamata. Focus inevitabile sul duello con il connazionale Lautaro Martinez: Molina ha elogiato le qualità del capitano nerazzurro, definendolo un avversario ostico per i suoi movimenti, ma ha chiarito che al fischio d’inizio l’amicizia non conterà. 🔗 Leggi su Internews24.com

