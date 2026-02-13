Lo strano mistero dell’eredità di Pippo Baudo: “solo” 10 milioni? Qualcosa non torna, la risposta del figlio A mesi dalla scomparsa di Pippo Baudo, il capitolo eredità continua a far discutere. Il celebre conduttore, protagonista di decenni di televisione italiana e di ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, avrebbe lasciato un patrimonio stimato in circa 10 milioni di euro. Tuttavia, il figlio Stefano ha spiegato che la cifra ufficiale non include alcuni beni immobili e conti ancora da valutare, alimentando dubbi sulla reale portata dell’eredità.

A mesi dalla scomparsa di Pippo Baudo, il capitolo eredità continua a far discutere. Il celebre conduttore, protagonista di decenni di televisione italiana e di ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, avrebbe lasciato un patrimonio stimato in circa 10 milioni di euro. Una cifra importante, ma che a molti appare sorprendentemente contenuta rispetto ai compensi accumulati in una carriera così lunga e prestigiosa. Tra immobili nel Lazio e in Sicilia e altri beni, la valutazione complessiva sarebbe ancora oggetto di verifiche, rallentando la chiusura delle pratiche. La stima dell’eredità di Pippo Baudo: i conti non tornano?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Lo strano mistero dell’eredità di Pippo Baudo: “solo” 10 milioni? Qualcosa non torna, la risposta del figlio

Approfondimenti su pippo baudo

Ultime notizie su pippo baudo

Argomenti discussi: COSA NON CAPIAMO DELL’EVOLUZIONE | DARWIN DAY 2026; Gloria a Subway, il panino sano che sano non è.

Chi è lo Strano Tizio di Red Dead Redemption? Dan Houser ha svelato il misteroNel corso di una lunga intervista, Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e sceneggiatore di molti dei giochi sviluppati dallo studio, ha finalmente svelato uno dei misteri relativi all'avventura ... multiplayer.it

Rompe il silenzio dall'Australia, dove vive da molti anni. Alex Baudo, figlio di Pippo Baudo - uno dei padri fondatori della televisione italiana - scomparso ad agosto scorso. «Papà non ha solo amato molto il Festival di Sanremo, ci ha dedicato un pezzo impor - facebook.com facebook

Parla #AlexBaudo, il figlio di #PippoBaudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre di Francesco Fredella x.com