Pippo Baudo il mistero sull’eredità da 10 milioni che nessuno accetta

A volte la parte più difficile non è dire addio: è decidere cosa fare dopo. Ed è esattamente ciò che sta succedendo con l’eredità di Pippo Baudo. Non la sua eredità artistica — quella è già scolpita nella storia della televisione italiana, con Carlo Conti pronto a dedicargli Sanremo 2026 e con il record di 13 conduzioni che nessuno potrà scalfire presto. Qui parliamo dell’altra eredità. Quella materiale. E tre mesi dopo, nessuno l’ha ancora accettata. Il testamento si è aperto il 9 settembre, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano. Attorno al tavolo c’erano i due figli riconosciuti del conduttore, Tiziana e Alessandro, gli avvocati e Dina Minna, l’assistente che ha lavorato con Baudo per 36 anni consecutivi. 🔗 Leggi su Panorama.it

