LIVE Skeleton singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | continua la quarta manche Bagnis spera nel podio

Eugenio Monti ha perso qualche decimo nel finale della pista, causando il suo sorpasso da parte di Gaspari. La gara di skeleton maschile prosegue in diretta, mentre Bagnis spera di salire sul podio. La quarta manche è ancora in corso e i concorrenti cercano di migliorare il loro tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 21.33 Perde un po’ nel finale della pista Eugenio Monti lo skeletonista statunitense che alla fine si piazza al primo posti con 20 centesimi di vantaggio sul nostro Gaspari. 21.32 Florian parte con un vantaggio di 39 decimi, che al secondo intermedio diventano 46. 21.30 Passa in testa Mattia, e lo fa con un bellissimo 56.55 in quarta batteria e con un totale di 3:46.79. Vediamo se l’azzurro guadagnerà abbastanza posizioni da entrare nei migliori dieci. 21.30 Parte Gaspari, con un vantaggio di 40 centesimi! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: continua la quarta manche, Bagnis spera nel podio LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la quarta manche, Bagnis sogna il podio Il singolo maschile di skeleton alle Olimpiadi inizia la quarta manche, mentre Bagnis spera di salire sul podio. LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la quarta manche, Bagnis sogna il podio Il singolo maschile di skeleton alle Olimpiadi si svolge a causa delle intense aspettative di Bagnis, che punta a salire sul podio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podio; LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medaglia; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari. LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON FEMMINILE DALLE 16.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Weston impressiona dopo due manche, Bagnis quinto a contatto con il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara di skeleton maschile. oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook 16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com