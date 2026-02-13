L’Olimpia Milano perde contro Dubai 78-96, un risultato che nasce da una difesa poco efficace e da errori in attacco. La squadra meneghina ha faticato a contenere gli avversari nel secondo tempo, nonostante i 19 punti di Guduric. La partita si gioca davanti a un pubblico scettico al Forum, che assiste a una sconfitta pesante tra le mura di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:25 TOP SCORER: Milano: Guduric 19, LeDay e Ricci 11; Dubai: Kabengele 22, Petrusev 15, Musa 13 Finisce qui: l’Olimpia Milano cade in casa contro Dubai per 78-96 in Eurolega! Si ferma la striscia di tre successi dei meneghini contro una diretta concorrente per i play-in. 78-96 Sigillo finale ancora di Kabengele che piazza una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi. 78-94 Canestro da due di Stefano Tonut. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Dubai 78-96, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini cadono in casa, non basta un Guduric da 19 punti

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai 73-59, a causa di una difesa avversaria solida che ha limitato le possibilità diaggiornare il punteggio.

L'Olimpia Milano supera il Real Madrid con un punteggio di 79-69 nella partita di Eurolega 2026, grazie ai 19 punti di Guduric.

