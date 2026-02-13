LIVE Olimpia Milano-Dubai 59-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 19 punti di Guduric i meneghini provano a tenere la sfida aperta

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai 73-59, a causa di una difesa avversaria solida che ha limitato le possibilità diaggiornare il punteggio. Guduric ha segnato 19 punti, ma la squadra meneghina fatica a mantenere il ritmo nel secondo tempo. Nel frattempo, Quinn Ellis ha realizzato un canestro perfetto, mentre Brasiliano ha colpito da tre punti, creando un mini vantaggio di 5 punti. Poeta ha chiesto un time-out per tentare di risollevare le sorti della partita.