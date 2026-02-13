LIVE Olimpia Milano-Dubai 65-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i padroni di casa tentano il tutto per tutto nei 5? finali

L'Olimpia Milano ha subito una sconfitta in casa contro Dubai, con il punteggio di 65-78, a causa di un quarto quarto difficile in cui gli ospiti hanno aumentato il ritmo. La partita, valida per l'Eurolega 2026, si è giocata davanti a un pubblico affollato e rumoroso, che ha assistito a un tentativo di rimonta dei padroni di casa negli ultimi minuti. Dwayne Bacon ha segnato un canestro importante, portando il punteggio a 76-92, mentre Zach LeDay ha infilato una tripla decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-92 Dwayne Bacon con l'ausilio del tabellone. 76-90 Zach LeDay da tre. 73-90 12 ai liberi di Bacon. 73-89 Bacon spara la tripla: ottime uscita dal minuto di sospensione di Dubai. 73-86 ZACH LEDAY DA TRE! -13 MILANO, TIME-OUT GOLEMAC. 70-86 Quinn Ellis da due. 68-86 McKinley Wright IV risponde con la stessa moneta. 68-83 ARMONI BROOKS! TRIPLA DALL'ANGOLO, L'OLIMPIA NON VUOLE MOLLARE. 65-83 Rubata e appoggio di Avramovic per ricacciare indietro Milano: ancora +18 quando si entra nei 5? decisivi. 65-81 Tripla di Musa. 65-78 Taglio perfetto di Quinn Ellis.