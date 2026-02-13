LIVE Italia-Germania 5-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | sconfitta bruciante all’extra-end

L’Italia ha perso contro la Germania 5-6 all’extra-end durante la partita di curling ai Giochi Olimpici, a causa di una scelta strategica nel finale che non ha pagato. La partita si è giocata in modo acceso, con molte azioni decisive e tensione fino all’ultimo tiro. I giocatori italiani hanno tentato di ribaltare il punteggio negli ultimi minuti, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia molti commenti tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 22.10 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita fra Italia e Germania di curling termina qui! Gli azzurri sono incappati nella prima sconfitta del loro torneo, ma la strada verso le semifinali è ancora aperta! Buon proseguimento di serata. 22.08 Il cammino verso le seminifinali è tutt'altro che compromesso. Mantenere l'imbattibilità anche in questa sfida avrebbe garantito l'acquisizione di un margine di sicurezza in classifica sugli inseguitori, ma gli azzurri dovranno giocare ora partite sulla carta più semplici.