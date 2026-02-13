LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 6-3 5-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | il match si deciderà al super tie-break

Errani e Paolini hanno perso il primo set contro Hsieh e Ostapenko a Doha, dopo aver combattuto fino al 5-7. La partita prosegue con equilibrio, mentre Paolini si prepara a servire nel momento decisivo. La tensione cresce mentre il punteggio segna 5-5, e il pubblico aspetta il colpo decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 In rete il diritto lungolinea della toscana. Serve Paolini. 5-4 per le azzurre. In rete il rovescio incrociato della lettone. 4-4 Largo il diritto incrociato di Errani. Al servizio Ostapenko. 4-3 Servizio esterno vincente della classe ’86. 3-3 Volée di diritto lungolinea e vincente deviata dal nastro della taiwanese. Serve Errani 3-2 per le italiane. Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Bologna. 2-2 In rete la volée di rovescio incrociato colpita male di ”Jas”. Al servizio Hsieh. 2-1 Volée di diritto lungolinea e vincente della classe ’87. 🔗 Leggi su Oasport.it

Errani e Paolini hanno vinto il primo set contro Hsieh e Ostapenko a Doha, dopo aver scambiato due break ciascuna.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte all'inizio del match contro le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko, perché hanno subito un break nel primo gioco.

