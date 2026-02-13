Sara Errani e Jasmine Paolini stanno affrontando Hsieh e Ostapenko nella partita di qualificazione WTA a Doha 2026, perché vogliono conquistare un posto nel torneo principale. La sfida si svolge in equilibrio, con il punteggio di 4-3 nel primo set. Paolini ha appena colpito un lungolinea di diritto che ha allontanato i rivali, mentre Errani si prepara a rispondere con un rovescio in recupero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Largo il diritto lungolinea di Paolini. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea giocato in recupero della nativa di Bologna. 0-40 In rete il diritto lungolinea della classe ’97. Ci sono quattro palle break. 0-30 Largo il rovescio incrociato giocato corto e a sventaglio della taiwanese. 0-15 Largo il diritto lungolinea della nativa di Riga. Serve Hsieh. 4-3 Servizio esterno vincente di Errani. 40-15 In rete la volée di diritto incrociato giocata in difesa della lettone dopo uno scambio combattuto. 30-15 Servizio esterno vincente della classe ’87. 15-15 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata in attacco di Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, 4-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: ora si procede in equilibrio in questo primo parziale

Errani e Paolini hanno vinto il primo set contro Hsieh e Ostapenko a Doha, dopo aver scambiato due break ciascuna.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in campo a Doha, impegnate nella semifinale del torneo di doppio del WTA 1000, con l’obiettivo di raggiungere la finale e sorprendere le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale; Doha su SuperTennis: Errani e Paolini a caccia della semifinale in doppio (live dalle 14:30); WTA Doha, LIVE alle 19 Errani e Paolini in semifinale; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, 4-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: ora si procede in equilibrio in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Hsieh. 4-3 Servizio esterno vincente di Errani. 40-15 In rete la volée di diritto incrociato giocata in ... oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo ... oasport.it

Doppia coppia oggi per l'Italia Errani/Paolini sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook

ERRANI E PAOLINI FUORI AL SECONDO TURNO Sara e Jas, dopo una pausa di quasi 3 ore per il caldo, perdono al super tie-break contro le wild card australiane Birrel / Gibson dopo aver avuto 3 match point #Tennis #AusOpen #AO2026 #Errani #Pa x.com