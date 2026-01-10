Le principali fiere di Napoli rappresentano un punto di incontro tra tradizione e innovazione, offrendo opportunità di networking e crescita professionale. Questi eventi, radicati nella storia della città, favoriscono lo scambio di idee e la collaborazione tra aziende e professionisti. Partecipare alle fiere di Napoli permette di conoscere le tendenze del settore, consolidare rapporti e scoprire nuove opportunità in un contesto stimolante e ricco di significato.

Napoli, una delle città più affascinanti e dinamiche d’Italia, è da sempre un polo attrattivo per eventi culturali, commerciali e professionali. Le fiere che si svolgono nel capoluogo campano sono una vetrina perfetta per il mondo dell’economia, dell’arte e della tecnologia, nonché un punto di riferimento per il turismo e le tradizioni locali. In questo articolo esploreremo cinque delle fiere più importanti di Napoli, ognuna delle quali ha caratteristiche uniche, una storia radicata e un potenziale in continua crescita. 1. Sigep – Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le principali fiere di Napoli: tradizione, innovazione e opportunità di networking

Leggi anche: SFS 2025: due giorni di calcio, innovazione e networking all’Allianz Stadium

Leggi anche: Le fiere Micam e Mipel: "L’alleanza strategica. Innovazione e creatività"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Show, fiere e musei aperti. Sarà festa fino all’Epifania: «I turisti sono entusiasti»; Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza; Befana dei vigili del fuoco in piazza Plebiscito, l'evento tra famiglie e turisti; Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito.

Mercatini e fiere di Pasqua 2025 di Napoli al centro storico: elenco delle piazze, date e orari - Inizia sabato 5 aprile la Fiera di Pasqua 2025 al centro storico di Napoli: stand in tante piazze fino all’11 maggio. fanpage.it

Fiere d’ottobre, tradizione intramontabile - Nelle piazze e vie del centro l’appuntamento principale è con il mercato allargato, volano commerciale Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di ... ilrestodelcarlino.it

Il 2026 sarà un anno ricco di appuntamenti internazionali per Cassioli! Saremo presenti alle principali fiere dedicate a intralogistica, automazione, aeroporti e tire, occasioni fondamentali per incontrare partner e clienti e condividere le nostre soluzioni innov - facebook.com facebook