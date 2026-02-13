Lindsey Vonn impiegherà mesi solo per tornare a camminare | l'esperto spiega cosa le succederà
Lindsey Vonn dovrà aspettare mesi prima di poter camminare di nuovo, a causa dell’incidente grave durante le Olimpiadi Invernali e delle tre operazioni subite alla gamba destra. Il professor Loris Perticarini, ortopedico specializzato in traumi sportivi, spiega a Fanpage che il recupero sarà lungo e complesso, e che la riabilitazione richiederà pazienza e attenzione particolare.
Dopo il grave incidente alle Olimpiadi Invernali e le tre operazioni subite dalla campionessa, il professor Loris Perticarini spiega a Fanpage.it la reale entità dei danni e i rischi di sindrome compartimentale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lindsey Vonn può sciare col crociato rotto? L’esperto: “Come andare in autostrada con la ruota sgonfia”
Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.
Lindsey Vonn racconta cosa è successo: “Il crociato non c’entra. Ci vorranno diverse operazioni”
Lindsey Vonn rompe il silenzio e racconta cosa è successo durante la discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Brignone, il messaggio di Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale: «Congratulazioni Fede, che ritorno»«Congratulazioni Fede! Che ritorno incredibile». È l’omaggio a Federica Brignone di Lindsey Vonn – e nessuno come ... msn.com
Lindsey Vonn festeggia Federica Brignone: Che incredibile ritorno!Lindsey Vonn è ricoverata presso l'ospedale Ca' Foncelli di Treviso, dove ieri è stata sottoposta al terzo intervento chirurgico nell'arco di quattro ... oasport.it
"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com
Il messaggio di Lindsey Vonn a Federica Brignone dopo l'oro olimpico - facebook.com facebook