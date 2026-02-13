Lindsey Vonn impiegherà mesi solo per tornare a camminare | l'esperto spiega cosa le succederà

Lindsey Vonn dovrà aspettare mesi prima di poter camminare di nuovo, a causa dell’incidente grave durante le Olimpiadi Invernali e delle tre operazioni subite alla gamba destra. Il professor Loris Perticarini, ortopedico specializzato in traumi sportivi, spiega a Fanpage che il recupero sarà lungo e complesso, e che la riabilitazione richiederà pazienza e attenzione particolare.