Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico in Italia dopo aver subito una caduta durante una gara importante. La campionessa americana ha deciso di operarsi per recuperare al meglio e tornare in forma. La caduta avvenuta durante una competizione di rilievo ha reso necessario l’intervento. Ora, Vonn si concentra sulla riabilitazione e sulla ripresa.

Una campionessa di livello mondiale sta affrontando una serie di interventi chirurgici nel breve periodo, a seguito di una caduta durante una prestazione importante. Le sue condizioni sono state comunicate direttamente dall’atleta, che descrive un decorso complesso ma in fase di stabilizzazione, con un programma di recupero ancora in evoluzione e la presenza costante di supporto dall’esterno. la vicenda riguarda un infortunio alla gamba sinistra verificatosi nelle fasi iniziali della gara di discesa libera alle Olimpiadi invernali di milano-cortina 2026. dopo il ricovero in ospedale, sono stati eseguiti interventi chirurgici mirati, con ulteriori procedure programmate nel breve termine e potenziali intervenuti in futuro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lindsey Vonn affronta un intervento chirurgico in Italia: "Il mio ritorno negli USA...

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico in Italia a causa di un infortunio ricorrente, e ora si prepara a una quarta operazione in appena sei giorni.

Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Bruttissima caduta per Lindsey Vonn: frattura alla gamba sinistra e intervento chirurgico; Lindsey Vonn e la capacità di rendere possibile l'impossibile; 13 secondi e poi il disastro: pareri e analisi sulla caduta in discesa della Vonn.

Lindsey Vonn stanca e provata in ospedale: Domani farò un'altra operazioneLa sciatrice statunitense ha voluto ringraziare i tanti fan per l'affetto che le hanno dimostrato in questi giorni, dopo il terribile incidente in discesa libera alle Olimpiadi a Cortina ... corrieredellosport.it

Come sta Lindsey Vonn? Le foto shock dall’ospedaleLindsey Vonn: ultime notizie sul suo recupero dopo il terzo intervento alla gamba dopo la caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. notizie.it

Lindsey Vonn incasserà 200’000 dollari Guarda le immagini - facebook.com facebook

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com