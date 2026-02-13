Carlo Conti, appena uscito dal Palazzo del Quirinale, ha raccontato ai cronisti che l’incontro con il presidente Sergio Mattarella è stato “emozionante”, dopo aver partecipato alla visita ufficiale con Laura Pausini, i Big e il cast di Sanremo 2026, che si è svolta oggi per rafforzare il legame tra il festival e le istituzioni.

Carlo Conti uscendo dal Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il cast del Festival di Sanremo 2026 ha commentato ai cronisti presenti all’uscita: “È stato emozionante. Il Presidente è straordinario come sempre. Ha detto delle parole meravigliose. È stato un momento emozionante. Io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato. È stato un incontro meraviglioso “. Insieme al conduttore e direttore artistico c’erano anche Laura Pausini e tutti i Big in gara, tranne Patty Pravo, “assente per una lieve indisposizione”. “Io ho avuto il piacere di incontrare altre volte il presidente Mattarella e, – ha detto Laura Pausini all’AdnKronos – nonostante questo, quando entra nella sala un attimo di batticuore ce l’hai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’importanza di Sanremo 2026 travalica l’apparenza, è di sostanza”: il presidente Mattarella incontra Carlo Conti, Laura Pausini e i Big. Assente (giustificata) Patty Pravo

Carlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Sanremo 2026, Carlo Conti va da Mattarella e ufficializza l’addioPer la prima volta nella storia, il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale al conduttore e ai cantanti del Festival di Sanremo 2026. libero.it

Festival di Sanremo 2026: 252 milioni di euro di impatto economico e oltre 1.300 posti di lavoroIl Festival di Sanremo 2026 incide per 252 milioni € sull’economia, con spese pubblicitarie e indotto che creano oltre 1.300 posti di lavoro. trend-online.com

#CarloConti riceve il #Tapirodoro e risponde a #SelvaggiaLucarelli. Nella puntata di ieri di #StriscialaNotizia, abbiamo assistito alla consegna del Tapiro d’Oro a Carlo Conti che sarebbe “attapirato” per le ultime vicende legate al #CasoPucci. Il presentatore h - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Oggi al Quirinale tutti i big del Festival, capitanati da Carlo Conti (arrivato per primo, nel video con Leo Gassman), saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. x.com