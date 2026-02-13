L’idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava | le accuse a Cizeron e le polemiche sui pattinatori francesi vincitori dell’oro Alimentano la cultura del silenzio

Luca Cizeron, campione francese di pattinaggio artistico, si trova al centro di accuse di comportamenti inappropriati che hanno scatenato polemiche tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La denuncia più recente arriva da una ex collega, che ha raccontato di aver avuto paura di trovarsi da sola con lui durante le trasferte, alimentando sospetti e critiche sulla cultura del silenzio che circonda il mondo del pattinaggio. La vicenda si aggiunge a un quadro già segnato da rivalità e scandali, rendendo sempre più difficile distinguere tra competizione e rispetto reciproco.

Il pattinaggio di figura è storicamente luogo deputato a veleni e rivalità accesissime, spesso condito da storie di tradimenti e scandali. Non ha fatto eccezione neppure Milano-Cortina 2026: al centro delle polemiche è la coppia francese, vincitrice della medaglia d'oro, formata da Laurence Fournier Beaudry, canadese naturalizzata francese, e da Guillaume Cizeron, già campione olimpico a Pechino 2022 con Gabriella Papadakis, con la quale ha conquistato anche l'argento a Pyeongchang 2018: il suo palmares recita cinque titoli mondiali, altrettanti europei e sette francesi. Fulcro dello scandalo è proprio il cambio di partner: i due, dopo Pechino, sembravano essersi ritirati definitivamente, fino al ritorno un anno fa di Cizeron con una nuova partner.