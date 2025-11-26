Fazzolari contro Ranucci le accuse sui pedinamenti e i servizi segreti | Da lui una scenetta | perché non mi denuncia?
Non sono ancora finite le scintille tra Sigfrido Ranucci e il governo Meloni. L’ultima querelle del conduttore di Report, in particolare, coinvolge Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e fedelissimo della premier. «Noi abbiamo un importante giornalista italiano che va al Parlamento europeo e dichiara che io ho attivato i servizi segreti per farlo seguire. Ma questo qua è un reato chiaro. Io mi chiedo: perché Ranucci non è andato in procura a denunciarmi? E perché la procura non si è attivata su un caso di questo genere?», si chiede Fazzolari durante un evento di Libero. 🔗 Leggi su Open.online
