Giorgio Fraccastoro incontra gli studenti del liceo Masci | Credete nei vostri sogni anche quando sembrano lontani
Una lezione di vita tra aneddoti e riflessioni quella che Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga (Società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo), ha condiviso con gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico “Filippo Masci” di Chieti. L’incontro si è svolto all’Auditorium Cianfarani. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
