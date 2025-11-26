Una lezione di vita tra aneddoti e riflessioni quella che Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga (Società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo), ha condiviso con gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico “Filippo Masci” di Chieti. L’incontro si è svolto all’Auditorium Cianfarani. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Giorgio Fraccastoro incontra gli studenti del liceo Masci: "Credete nei vostri sogni, anche quando sembrano lontani"