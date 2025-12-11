Vonn la venere robot che a 41 anni insegna il coraggio a uomini e donne

Vonn, la venere robot di 41 anni proveniente dal Minnesota, incarna il simbolo del coraggio e della resilienza. Nonostante il trascorrere del tempo e le leggi dell’universo, ha superato le sfide dell’invecchiamento, diventando un’icona di forza e determinazione. Un esempio di come l’innovazione tecnologica possa ispirare uomini e donne nel loro percorso di crescita e audacia.

Wonder woman esiste, ha 41 anni, viene dal Minnesota ma non è chiaro se conosca Franco Battiato. Le correnti gravitazionali, lo spazio ed il tempo che non l'han fatta invecchiare, però, si, li ha superati. Se non fosse bastata la sua prima parte di vita e meraviglie, con 3 medaglie olimpiche e 10 mondiali, oltre a 20 fra coppe generali e di specialità, Lindsey Vonn è pronta a ribadire il concetto nella sua seconda manche di carriera. Venere si nasce, robot di diventa. E la protesi monocompartimentale laterale ad un ginocchio è solo un vezzo. «Non mi sono mai sentita così bene». La ricetta? Spingere oltre il cancelletto i bastoncini, ma soprattutto avere un cuore, da buttare oltre l'ostacolo di quei bastioni di Orione, colonne d'Ercole moderne che lei ha circumnavigato.