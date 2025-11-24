Maignan alla Juve | da un po’ di tempo sta ronzando questa idea nella testa della dirigenza…E intanto il rinnovo col Milan è congelato Ultimissime

Maignan alla Juve: rinnovo col Milan in stand-by, ecco qual è l’idea della dirigenza bianconera sul portiere francese. Ultimissime. È l’eroe del Derby, l’uomo che con i suoi miracoli ha blindato la porta rossonera contro l’Inter, ma il futuro di Mike Maignan rischia di trasformarsi in un incubo per i tifosi del Milan. Nonostante le prestazioni monumentali in campo, la situazione contrattuale del portiere francese classe 1995 è diventata un caso spinoso che agita i sonni della dirigenza di via Aldo Rossi. “Grandissima freddezza”: trattativa in stallo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il dialogo per il prolungamento del contratto è in una fase critica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan alla Juve: da un po’ di tempo sta ronzando questa idea nella testa della dirigenza…E intanto il rinnovo col Milan è congelato. Ultimissime

