Maignan alla Juve | da un po’ di tempo sta ronzando questa idea nella testa della dirigenza…E intanto il rinnovo col Milan è congelato Ultimissime
Maignan alla Juve: rinnovo col Milan in stand-by, ecco qual è l’idea della dirigenza bianconera sul portiere francese. Ultimissime. È l’eroe del Derby, l’uomo che con i suoi miracoli ha blindato la porta rossonera contro l’Inter, ma il futuro di Mike Maignan rischia di trasformarsi in un incubo per i tifosi del Milan. Nonostante le prestazioni monumentali in campo, la situazione contrattuale del portiere francese classe 1995 è diventata un caso spinoso che agita i sonni della dirigenza di via Aldo Rossi. “Grandissima freddezza”: trattativa in stallo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il dialogo per il prolungamento del contratto è in una fase critica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
GASP SHOW È ANCHE UNA LEZIONE PER LA JUVE. MAIGNAN E SVILAR: QUANTI PUNTI PORTANO https://youtu.be/QV-_obyfSm8 - facebook.com Vai su Facebook
GASP SHOW È ANCHE UNA LEZIONE PER LA JUVE. MAIGNAN E SVILAR: QUANTI PUNTI PORTANO youtu.be/QV-_obyfSm8 Vai su X
Juventus, Maignan resta nel mirino dei bianconeri per l'estate - Il portiere, secondo quanto riferito dal giornalista Di Natale, sarebbe lontano dal trovare un accordo di rinnovo col Milan ... Riporta it.blastingnews.com
Gazzetta - La Juventus pensa ancora a Maignan: le ultime - Il portiere del Milan vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri tra sette mesi: i bianconeri monitorano la situazione. Secondo ilbianconero.com
Maignan-Milan stallo sul rinnovo, la Juve sogna il colpo a parametro 0 - Il rinnovo del portiere francese, da tempo tema caldo in casa rossonera, è oggi una questione sempre più complicata e vicina allo stallo. Lo riporta it.blastingnews.com