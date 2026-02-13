La novità di Google Docs che ti fa risparmiare ore | sintesi audio dei documenti con Gemini

C'è un momento nella giornata lavorativa in cui ti ritrovi davanti a un documento di venti pagine e vorresti che qualcuno te lo leggesse mentre fai altro. Google ha ascoltato questo pensiero collettivo e sta per trasformarlo in realtà. Da metà febbraio 2026, Google Docs introduce una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con i documenti digitali: la sintesi audio automatica alimentata da Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Mountain View. Non si tratta di una semplice lettura robotica del testo. Questa innovazione va oltre, generando un riassunto vocale dal tono naturale che cattura i punti essenziali del documento, permettendoti di assimilare informazioni mentre guidi, cucini o semplicemente vuoi dare una pausa agli occhi stanchi dello schermo.