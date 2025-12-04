I convocati dell’Uzbekistan per la Coppa del Mondo 2026 | l’ultima selezione di Fabio Cannavaro in vista del sorteggio della Coppa del Mondo

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La squadra dell’Uzbekistan per la Coppa del Mondo 2026 scrive la storia poiché è la prima squadra in assoluto della nazione a qualificarsi. Nei due turni di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 hanno perso solo una volta e si sono qualificati abbastanza comodamente nel loro girone al terzo turno. Giocheranno nella seconda serie FIFA nel 2026 prima della Coppa del Mondo, dove saranno ospiti dell’evento. Potrebbe piacerti L’Uzbekistan debutterà come nazione indipendente ai Mondiali del 2026 dopo aver fatto parte in precedenza dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - I convocati dell’Uzbekistan per la Coppa del Mondo 2026: l’ultima selezione di Fabio Cannavaro in vista del sorteggio della Coppa del Mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

Ciro Immobile dovrà attendere ancora una settimana prima di tornare tra i convocati. Nonostante sia tornato in gruppo nella giornata di ieri, l'attaccante del Bologna non è ancora pronto dopo il grave infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dalla prima gio - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: otto azzurri nello Utah - Lo sci alpinismo si prepara a vivere la stagione della storica prima volta alle Olimpiadi Invernali: la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it

Coppa del Mondo di sci alpino, Lara Della Mea convocata a Soelden - La tarvisiana Lara Della Mea tra i 15 atleti azzurri convocati dalla FISI alla sessantesima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che si aprirà nel prossimo weekend, sabato 25 e domenica 26 ... Scrive rainews.it

Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: programma, italiani in gara e dove vederla in diretta - Sabato 25 ottobre inizia la nuova stagione con i tradizionali giganti sul Rettenbach di Sölden. Scrive lettera43.it

I convocati dell'Italia, ecco le scelte di Gattuso: esordio per Caprile, tornano Buongiorno e Ricci - Ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Nazionale, che giovedì 13 novembre sarà di scena a Chisinau con la Moldova e domenica 16 concluderà il suo cammino nel ... Secondo corrieredellosport.it