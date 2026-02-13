Le prime foto insieme di Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone mostrano un sorriso complice durante una passeggiata nel centro di Milano, confermando il crescente affiatamento tra i due. La coppia, paparazzata da alcuni passanti, sembra aver deciso di uscire allo scoperto dopo settimane di indiscrezioni che vedevano un legame tra l’attrice e il motociclista. La differenza rispetto ad altri scatti è che questa volta i due appaiono molto naturali, senza mascherare il loro feeling.

D opo le indiscrezioni delle scorse settimane, il presunto legame tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sembrerebbe farsi meno ipotetico, anche se i due finora non hanno confermato nessuna storia. L’attrice il pilota sono stati avvistati insieme a Lugano, sotto la casa di lui, mentre si baciavano. Scatti poco equivocabibi, che alimentano le curiosità sulla nuova presunta coppia. Rocío Muñoz Morales: «Ho scelto il silenzio, ma non mi nascondo. Proteggo le mie figlie» X Leggi anche › Rocío Muñoz Morales: «Stefano De Martino? Un amico e basta» Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, una frequentazione recente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le prime foto insieme raccontano un grande affiatamento e complicità. Tutto quello che c'è da sapere su questa nuova coppia

Si parla di una possibile liaison tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, due volti noti dello spettacolo.

