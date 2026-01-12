Iscrizioni a scuola al via quelle per le prime classi | tutto quello che c’è da sapere
Sono aperte le iscrizioni per le prime classi delle scuole elementari, medie e superiori statali, oltre alle materne comunali e statali per l’anno scolastico 2026-2027. Di seguito, una panoramica delle procedure, scadenze e documenti necessari per completare con successo l’iscrizione, garantendo un avvio scolastico regolare per gli studenti interessati.
Bologna, 12 gennaio 2026 - Al via le iscrizioni per le prime classi di elementari, medie e superiori statali e per le materne comunali e statali relative l’ anno scolastico 2026-2027. Per elementari, medie e superiori le domande possono essere inviate online, attraverso la piattaforma Unica (https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni), dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026. Per quanto riguarda le materne comunali e statali, solo a Bologna, le iscrizioni vengono raccolte dal Comune dal 13 gennaio al 14 febbraio. Le famiglie dovranno, però, utilizzare la piattaforma del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
