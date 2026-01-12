Sono aperte le iscrizioni per le prime classi delle scuole elementari, medie e superiori statali, oltre alle materne comunali e statali per l’anno scolastico 2026-2027. Di seguito, una panoramica delle procedure, scadenze e documenti necessari per completare con successo l’iscrizione, garantendo un avvio scolastico regolare per gli studenti interessati.

Bologna, 12 gennaio 2026 - Al via le iscrizioni per le prime classi di elementari, medie e superiori statali e per le materne comunali e statali relative l’ anno scolastico 2026-2027. Per elementari, medie e superiori le domande possono essere inviate online, attraverso la piattaforma Unica (https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni), dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026. Per quanto riguarda le materne comunali e statali, solo a Bologna, le iscrizioni vengono raccolte dal Comune dal 13 gennaio al 14 febbraio. Le famiglie dovranno, però, utilizzare la piattaforma del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni a scuola, al via quelle per le prime classi: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Aperte le iscrizioni al Fantasanremo 2026: ecco tutto quello che dovete sapere

Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere su Il commissario Ricciardi 3. Le prime immagini, i luoghi e le novità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle prime della Primaria e Secondaria a.s. 2026-2027; Scuole: iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27; Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM; Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2026-2027.

Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno. Le domande online - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. msn.com