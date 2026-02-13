Le Nike Air Max Tn Manchester arrivano in esclusiva da Foot Locker e sì è già hype

Le Nike Air Max Tn Manchester sono arrivate in esclusiva da Foot Locker, e già spopolano tra gli appassionati. La scarpa, ispirata alla città di Manchester, si distingue per una combinazione di colori unica e dettagli che richiamano il panorama musicale e sportivo della metropoli britannica. È la prima volta che questa versione viene lanciata nel mercato europeo, creando subito un forte interesse tra i collezionisti e i fan del brand.

La scena sneaker europea ha appena avuto il suo main character moment. La nuova Nike Air Max Tn Manchester debutta in esclusiva da Foot Locker e no, non è solo l’ennesima colorway. È un tributo dichiarato a Manchester, alla sua energia ruvida, alla sua storia industriale e a quel codice 0161 che ormai è manifesto culturale. Se il 2026 doveva partire con un drop che parla davvero di identità urbana, eccolo qui. Air Max Tn Manchester: il nuovo drop Nike x Foot Locker celebra l’icona 0161. La silhouette resta quella iconica della Tn, ma qui l’upgrade è narrativo prima ancora che estetico. Base nera profonda, dettagli beige chiaro, gesso e marrone che richiamano l’architettura urbana e le vibes industriali della città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le Nike Air Max CB 94 di Supreme rappresentano un’evoluzione nel mondo delle sneaker, combinando design innovativo e tradizione.

La Nike ha recentemente adattato il modello Air Max 95 per il trekking, offrendo una soluzione versatile e funzionale.

