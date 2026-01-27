Nike ha appena trasformato l’Air Max 95 in una scarpa da trekking

La Nike ha recentemente adattato il modello Air Max 95 per il trekking, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Questa trasformazione risponde alle esigenze di comfort e durabilità, mantenendo l’estetica distintiva del modello originale. Perfetta per chi cerca una scarpa che unisca stile e praticità, questa novità si inserisce nel panorama delle calzature sportive e di outdoor.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Nike Air Max 95 ha appena festeggiato il suo trentesimo anniversario l'anno scorso. E sembra che la festa non sia affatto finita. Il marchio dello swoosh ha infatti deciso di spingersi oltre, trasformando per la prima volta la sua silhouette più iconica in una vera scarpa da trekking. Nike Air Max 95 ‘Black’ La nuova versione debutta in un total black deciso. La classica combinazione di mesh, pelle e suede lascia spazio a una tomaia modellata, progettata per resistere meglio alla pioggia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nike ha appena trasformato l’Air Max 95 in una scarpa da trekking Approfondimenti su Nike Air Max 95 Le Nike Air Max CB 94 di Supreme trasformano una scarpa da basket nella sneaker definitiva Le Nike Air Max CB 94 di Supreme rappresentano un’evoluzione nel mondo delle sneaker, combinando design innovativo e tradizione. La Nike Air Max 95 Linen è il seguito non ufficiale di un successo del 2001 La Nike Air Max 95 Linen torna in scena, richiamando lo stile iconico della celebre Air Force 1 Linen del 2001. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Nike air max 95 OG camo #sneakers #review Ultime notizie su Nike Air Max 95 Argomenti discussi: Lisa delle BLACKPINK è la nuova celebrity brand ambassador di Nike. Air Jordan 1 Mid disponibili ora Iconiche, intramontabili, sempre Le Air Jordan 1 sono arrivate in taglie dal 36 al 40 Perfette per completare ogni outfit, dallo streetwear al casual. Quantità limitate! Scrivici in DM per info e disponibilità Vieni a - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.