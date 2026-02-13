Le meravigliose immagini del rilascio di una volpe rossa in California | ne esistono solo 50 in natura
Radiocollarata con GPS, la volpe rossa liberata ieri nella Sierra meridionale della California rappresenta uno dei soli 50 esemplari ancora in natura, una specie ormai molto rara.
Radiocollarata con Gps e rimessa in libertà una volpe rossa nella Sierra meridionale della California. Ad oggi si ha conoscenza dell'esistenza di soli 50 esemplari nella zona e così gli esperti potranno monitorare spostamenti e abitudini dell'esemplare per nuovi progetti di coservazione della specie.🔗 Leggi su Fanpage.it
