Galimberti | La scuola sviluppa solo un tipo di intelligenza quella logico-matematica Ma ne esistono molte altre

Secondo Galimberti, il sistema scolastico si concentra principalmente sull’intelligenza logico-matematica, trascurando altre forme di intelligenza come quelle artistiche ed emotive. Questa impostazione riflette una visione limitata delle capacità umane e privilegia un modello adatto a una società maschile, ignorando l’importanza di sviluppare competenze diverse e più lente, fondamentali per un equilibrio personale e sociale.

