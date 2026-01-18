Galimberti | La scuola sviluppa solo un tipo di intelligenza quella logico-matematica Ma ne esistono molte altre
Secondo Galimberti, il sistema scolastico si concentra principalmente sull’intelligenza logico-matematica, trascurando altre forme di intelligenza come quelle artistiche ed emotive. Questa impostazione riflette una visione limitata delle capacità umane e privilegia un modello adatto a una società maschile, ignorando l’importanza di sviluppare competenze diverse e più lente, fondamentali per un equilibrio personale e sociale.
Galimberti critica una scuola che privilegia l’intelligenza logico-matematica funzionale a una società maschile, trascurando le doti artistiche ed emotive che richiedono tempi diversi di apprendimento. Il filosofo sottolinea la superiorità cognitiva della donna, dotata anche di intuito e sentimento, qualità che l’uomo spesso etichetta come follia ma che potrebbe apprendere dialogando con la propria femminilità. Umberto Galimberti interviene in un video sul tema dei modelli educativi e delle diverse tipologie cognitive presenti nelle aule scolastiche. Secondo il filosofo, l’istituzione scolastica attuale si focalizza su un unico binario formativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
