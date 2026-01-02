Atalanta-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita
Sabato 3 gennaio alle 20:45 si svolge il match tra Atalanta e Roma, valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Sabato 3 gennaio alle ore 20:45 la Roma giocherà alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta per il match valevole per la 18esima giornata di Serie A. Un inizio di 2026 romantico per Gasp che affronterà quella che è stata la sua squadra per 9 stagioni e con cui ha vinto l’Europa League. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Si accende la sfida tra Roma e Atalanta con il duello sulla fascia sinistra tra Zalewski e Wesley, ecco le loro storie a confronto. https://www.romanews.eu/la-gazzetta-roma-atalanta-si-accende-il-duello-tra-wesley-e-zalewski/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Roma, Soulé ed Hermoso regolarmente in gruppo: le news verso l'Atalanta #SkySport #SkySerieA x.com
