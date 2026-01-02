Atalanta-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 3 gennaio alle 20:45 si svolge il match tra Atalanta e Roma, valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Sabato 3 gennaio alle ore 20:45 la Roma giocherà alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta per il match valevole per la 18esima giornata di Serie A. Un inizio di 2026 romantico per Gasp che affronterà quella che è stata la sua squadra per 9 stagioni e con cui ha vinto l’Europa League. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Atalanta-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi anche: Atalanta-Milan, dove vedere la partita oggi in tv: le probabili formazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla, arbitro e classifica Serie A; Probabili formazioni Atalanta-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Kossounou, Maldini, Pasalic, Sulemana, Soulé, Baldanzi e Ferguson; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata.

Probabili formazioni Atalanta-Roma: dubbi Zappacosta e Samardzic, ok Soulé - Uno dei match più interessanti che regalerà la 18^ giornata di Serie A, sarà ... fantamaster.it