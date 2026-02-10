Lavoro stagionale al Como | riassunzione in arrivo ma la burocrazia impone corsi e controlli da disoccupato

Un lavoratore stagionale del Lago di Como si trova in una situazione difficile. Nonostante debba riprendere il lavoro a breve, la burocrazia lo costringe a seguire corsi e a fare controlli come se fosse disoccupato. La sua esperienza mette in luce le complicazioni di un sistema che, tra comunicazioni e sanzioni, rende tutto più complicato di quanto dovrebbe essere.

Un lavoratore stagionale del Lago di Como denuncia un paradosso burocratico: nonostante un'imminente riassunzione, viene trattato come disoccupato, costretto a ricevere comunicazioni ansiogene, iscriversi a corsi di ricerca lavoro e rischiare la sospensione dei sussidi Naspi. La lettera anonima solleva interrogativi sull'efficacia delle politiche attive del lavoro e sulla necessità di percorsi più mirati per chi opera nel settore turistico. La vicenda, riportata da un lavoratore con otto anni di esperienza nel settore alberghiero del Lago di Como, mette in luce le difficoltà che molti stagionali incontrano nel navigare il sistema di supporto al reddito.

