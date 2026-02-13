Laura Pausini ha raccontato di aver ricevuto un sostegno inaspettato dopo le polemiche sull’inno delle Olimpiadi 2026, con Vasco Rossi e Celine Dion che sono intervenuti a difenderla pubblicamente. La cantante italiana ha spiegato che, nonostante le critiche, si è sentita rassicurata dal loro supporto, che le ha fatto “esplodere il cuore”.

“Siccome le due persone nella musica che stimo di più al mondo sono Celine Dion e Vasco Rossi e sono gli unici due che si sono esposti su questo argomento io mi sento un’altra volta il cuore esplodere “. Lo ha detto Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, dopo le critiche seguite all’interpretazione dell’inno nazionale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La cantante canadese e il rocker di Zocca avevano difeso la performance di Pausini. “Abbiamo appena finito di commuoverci parlando del presidente, mi ha molto colpito ho capito con questo messaggio che devo veramente concentrarmi sulle persone che mi vogliono bene, che possono anche dirmi che non piace qualcosa” ha sottolineato la cantante di Solarolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Pausini: "Polemiche sull'inno? Vasco e Celine Dion mi hanno difeso"

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale.

Vasco Rossi ha criticato duramente chi ha messo in discussione l’esecuzione di Laura Pausini dell’inno alle Olimpiadi 2026, definendo le polemiche ingiuste e fuori luogo.

