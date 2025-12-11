Le ragazze hanno più amici con cui confidarsi rispetto ai coetanei maschi Il rapporto ISTAT evidenzia differenze di genere e cittadinanza nelle relazioni di fiducia
Il rapporto ISTAT 2023 sui giovanissimi (11-19 anni) evidenzia differenze di genere e cittadinanza nelle relazioni di fiducia e amicizia. Le ragazze tendono ad avere più amici con cui confidarsi rispetto ai coetanei maschi, rivelando variazioni importanti nelle dinamiche sociali tra i giovani italiani.
L'ISTAT ha diffuso il rapporto "I giovanissimi (11-19 anni) nel tempo libero anno 2023" che analizza le relazioni di fiducia tra i giovani residenti in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
