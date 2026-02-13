La telefonata che ha cambiato tutto | Martina Miliddi torna e nessuno se lo aspettava

Martina Miliddi torna in TV dopo mesi di silenzio, e tutto è successo in modo inaspettato grazie a una telefonata di Stefano De Martino, che le ha aperto le porte di Affari Tuoi.

Martina Miliddi racconta l’anno difficile dopo Amici, il rapporto con Aka7even e l’arrivo ad Affari Tuoi grazie alla chiamata diretta di Stefano De Martino. Una nuova svolta nella sua carriera televisiva. Negli ultimi giorni Martina Miliddi è entrata ufficialmente nel cast di Affari tuoi, segnando un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza ad Amici. Un ritorno sotto i riflettori che sa di rivincita personale, costruita passo dopo passo, con pazienza e determinazione. Intervistata da Fanpage, la ballerina ha raccontato senza filtri il periodo più complicato vissuto dopo la fine del talent. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

«Non avevo la credibilità di tutti, ho dovuto quasi riniziare da capo. » Martina Miliddi non si nasconde e racconta tutto senza giri di parole. Dopo Amici, la sua vita non è andata subito come sperava: per mesi, niente lavoro nel mondo della danza e la sensazion - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com