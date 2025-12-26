. Le ultimissime rilevazioni sulle intenzioni di voto delineano un assetto politico piuttosto definito e che potrebbe sorprendere. A restituire la fotografia aggiornata è un sondaggio politico elaborato da Emg Different, che mostra un quadro tendenzialmente stabile ma con rapporti di forza interni ben marcati. Chi è in vantaggio? Chi vincerebbe se si andasse alle urne oggi? Gli equilibri interni al centrodestra. All’interno della maggioranza di governo, Fratelli d’Italia continua a rappresentare il perno principale della coalizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, se si votasse domani cambierebbe tutto! I numeri che nessuno si aspettava

Leggi anche: Sondaggio shock, numeri che nessuno si aspettava: cambia tutto!

Leggi anche: Sondaggi, chi sarebbe premier se si votasse oggi: i numeri parlano chiaro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sondaggi politici, quanti voti prenderebbe il centrodestra e quanti le opposizioni se si votasse domani - In questo caso la gran parte dei voti sono trainati dal Partito democratico, che si conferma leader delle opposizioni con il 21,4%. fanpage.it