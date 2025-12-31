Calciomercato Juve duello acceso con la Roma per quel talento che ha stregato la Serie A in questi mesi | lo vuole anche Gasperini
Sul calciomercato della Juventus si apre una sfida con la Roma per il giovane talento che ha impressionato la Serie A nelle ultime settimane. La società giallorossa segue con interesse la situazione, mentre la dirigenza bianconera valuta se intervenire subito o attendere una possibile asta. Anche Gasperini si mostra interessato a questo giocatore, rendendo la trattativa ancora più complessa e articolata.
Calciomercato Juve, sfida aperta per il futuro: i giallorossi monitorano Giovane, la dirigenza deve decidere se affondare subito o rischiare l’asta. Le complesse dinamiche del calciomercato Juve non si limitano esclusivamente alla ricerca di rinforzi istantanei per puntellare la rosa attuale, ma abbracciano una pianificazione strategica a lungo termine volta ad assicurarsi i migliori prospetti del panorama nazionale. In questo contesto, il profilo di Giovane è diventato improvvisamente il fulcro di un potenziale scontro tra titani, prefigurando un duello rusticano con la Roma. La dirigenza bianconera, che da tempo lavora sotto traccia per anticipare la concorrenza, deve ora fare i conti con l’inserimento deciso e fastidioso del club capitolino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
