Nuova scuola elementare di Motta Sant’Anastasia | la situazione nel cantiere

Attualmente sono in corso i lavori di carpenteria per la costruzione della nuova scuola elementare di Motta Sant’Anastasia. L’intervento rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo del territorio e la crescita delle opportunità educative. La progettazione e i lavori sono in fase avanzata, con l’obiettivo di garantire una struttura moderna e funzionale per i futuri studenti e le famiglie della comunità.

Proseguono i lavori di carpenteria per la realizzazione della nuova scuola elementare di Motta Sant'Anastasia, una delle opere pubbliche più attese e significative per la comunità. Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, rappresenta un investimento strategico.Il nuovo edificio scolastico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

