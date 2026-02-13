La schedina | Sabato da urlo | Inter-Juve e il grande spettacolo europeo
Il sabato di San Valentino si trasforma in un palcoscenico di pura adrenalina calcistica con il calendario che propone, tra le altre, la sfida più attesa del panorama nazionale. La partita tra Inter e Juventus, che si giocherà allo stadio San Siro, ha acceso gli animi dei tifosi di entrambe le squadre, desiderosi di vedere quale delle due affronterà con maggiore determinazione il big match.
Il sabato di San Valentino si trasforma in un palcoscenico di pura adrenalina calcistica con il calendario che propone, tra le altre, la sfida più attesa del panorama nazionale. Il 14 febbraio 2026 segna infatti il ritorno del grande spettacolo della Serie A con il derby d’Italia, ma la giornata si preannuncia vibrante sin dal pomeriggio, coinvolgendo la Serie B e i principali campionati europei in un crescendo di emozioni e posta in palio altissima. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14022026 15:00 ITALIA: Serie B Sampdoria – Padova 1X 14022026 15:00 ITALIA: Serie B Palermo – Entella 1 14022026 18:00 ITALIA: Serie A Lazio – Atalanta Gol 14022026 18:30 GERMANIA: Bundesliga VfB Stuttgart – FC Köln 1x + Over 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Approfondimenti su inter juve
La Schedina | Calcio europeo, sabato decisivo: Arsenal e Napoli sotto esame
Il sabato di calcio europeo si accende con partite che potrebbero cambiare le classifiche di Premier e Serie A.
LA SCHEDINA | Calcio europeo: notte di verdetti tra Serie A e Premier League
Venerdì sera di calcio europeo con partite decisive tra Serie A e Premier League.
Ultime notizie su inter juve
Argomenti discussi: Schedina Serie A, i consigli sulla 24ª giornata; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 7 febbraio 2026; Superenalotto, sfiorato il 6 a Tuscania; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 10 febbraio: numeri vincenti.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 7 febbraioNessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 7 febbraio. Centrati invece diciannove '5' che vincono ciascuno 11.004,60 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 118,5 ... adnkronos.com
Superenalotto, numeri e combinazione vincente 31 gennaio(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 31 gennaio. Centrato invece un ‘5’ da oltre 200mila euro. La schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di Lan ... msn.com
TS - #Inter-Juve anche sul mercato: sei nomi e tanti intrecci per l'estate x.com
San Valentino o Inter-Juve La scelta che rovina i matrimoni! Sabato 14 febbraio, ore 20.45: lo scontro totale. 12 milioni di tifosi pronti allo psicodramma tra rose rosse e cartellini gialli. I fratelli Thuram si sfidano in campo, le coppie si sfidano a tavola. - facebook.com facebook