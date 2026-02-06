La Schedina | Calcio europeo sabato decisivo | Arsenal e Napoli sotto esame

Il sabato di calcio europeo si accende con partite che potrebbero cambiare le classifiche di Premier e Serie A. L’Arsenal e il Napoli affrontano sfide delicate, entrambe sotto esame dopo alcune prestazioni non entusiasmanti. I tifosi sono in attesa di risposte chiare dai loro team, che cercano punti fondamentali per mantenere o migliorare le rispettive posizioni.

Il sabato di calcio europeo entra nel vivo con un incrocio di destini che promette di riscrivere le gerarchie nei principali campionati continentali, dalla Premier League alla Serie A. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 16:00 INGHILTERRA: Premier League Arsenal – Sunderland Combo 1 + Multigol 1 – 5 07022026 16:15 SPAGNA: La Liga Barcellona – Maiorca Combo 1 + Over 2,5 07022026 17:15 ITALIA: Serie B Palermo – Empoli 1 07022026 18:00 ITALIA: Serie A Genoa – Napoli Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 07022026 18:30 GERMANIA: Bundesliga Borussia M'gladbach – Bayer Leverkusen Gol + Over 2,5 07022026 20:45 ITALIA: Serie A Fiorentina – Torino Multigol 2-4 Mentre i riflettori di Londra si accendono per una sfida che vede l' Arsenal obbligato a dettare legge tra le mura amiche, la pressione si sposta rapidamente sulla Liga spagnola, dove il Barcellona cerca di consolidare il proprio primato in un match che si preannuncia ricco di reti e intensità agonistica.

