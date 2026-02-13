La scala impossibile di Borromini nascosta dentro Palazzo Barberini | è uno dei rarissimi casi a Roma

Sapevi che a Palazzo Barberini, nel cuore di Roma, si cela una scala “impossibile” realizzata da Francesco Borromini che sembra sfidare le regole dell’architettura? È molto più di una semplice scala: è un’opera che sorprende per forme e concezione.

È molto più di una semplice scala: è un'opera che sorprende per forme e concezione. Un capolavoro poco noto al grande pubblico, inserito in un contesto che rende il caso ancora più raro anche in una città d'arte come la Capitale. LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: quali le migliori La scala impossibile di Borromini a Palazzo Barberini: una spirale ovale che inganna lo sguardo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All'interno di Palazzo Barberini — oggi sede della Galleria Nazionale d'Arte Antica — convivono due scale monumentali progettate da due protagonisti assoluti del Barocco: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.