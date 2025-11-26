La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

È in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all'attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 26 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Palau, l’assessora Esposito: «Aggiorniamo il piano di protezione civile, serve il contributo dei cittadini» Vai su X

Prorogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre - È destinato ad attenuarsi, ma non a sparire del tutto, il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti prorogato nuovamente l'allerta meteo gialla, prevista inizialmente ... Segnala fanpage.it

Allerta meteo arancione in Campania: peggioramento in arrivo dalla mezzanotte - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell’allerta meteo, portandolo ad Arancione su vaste aree del territorio campano, in particolare lungo la fascia costier ... Secondo irpinianews.it

Campania, prorogata l’allerta meteo: domani livello giallo su tutto il territorio - La perturbazione che oggi ha interessato gran parte della Campania continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, sebbene con un’intensità ... Lo riporta zon.it