La Juventus ha preparato la prima offerta ufficiale al Fenerbahçe per il trasferimento di En-Nesyri. La trattativa si sviluppa solo in questa occasione, con l'obiettivo di definire i dettagli dell'operazione. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali e eventuali sviluppi da entrambe le parti, mentre i tifosi seguono con attenzione le evoluzioni di questa possibile novità di mercato.

En-Nesyri Juventus, pronta la prima offerta ufficiale dei bianconeri al Fenerbahce solo in questo caso. Vediamo insieme le novità. La Juventus ha stabilito con chiarezza le gerarchie per rinforzare il reparto avanzato, delineando una strategia a due binari per non rimanere scoperta. La dirigenza bianconera ha identificato il suo obiettivo primario in Premier League, ma tiene pronta una solida opzione di riserva. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul proprio profilo X, il nome di Youssef En-Nesyri, oggi, è alternativo a quello di Jean-Philippe Mateta. Il piano d’azione prevede un affondo immediato: i piemontesi faranno un altro tentativo per il francese del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juventus, pronta la prima offerta ufficiale dei bianconeri al Fenerbahce solo in questo caso. Tutte le novità

En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al FenerbahceSu JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe.

Everton, assalto a En-Nesyri: offerta ufficiale al Fenerbahce. Cifre e formulaL’Everton ha presentato un’offerta ufficiale al Fenerbahce per l’acquisto di Youssef En-Nesyri, ex attaccante del Siviglia.

