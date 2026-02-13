Il 19 agosto dello scorso anno, una donna è stata aggredita e violentata sulla pista ciclabile di San Damaso, un fatto che ha scosso la comunità. La vittima stava percorrendo il tratto Natura quando è stata presa di mira da un ragazzo di 20 anni, ora in stato di fermo. La denuncia della donna ha portato all’arresto dell’aggressore e ha riacceso il dibattito sull’importanza di denunciare questi episodi.

L’aggressione il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. In carcere un 20enne. La donna ha incontrato la stampa: “Giustizia? Mi aspetto una sentenza congrua, ma sono fiduciosa” L’aggressione il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. In carcere un 20enne. La donna ha incontrato la stampa: “Giustizia? Mi aspetto una sentenza congrua, ma sono fiduciosa” L’aggressione il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. In carcere un 20enne. La donna ha incontrato la stampa: “Giustizia? Mi aspetto una sentenza congrua, ma sono fiduciosa” L’aggressione il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile: “Denunciare è fondamentale”

La donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile di Modena ha deciso di parlare e raccontare la sua esperienza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Choc in strada a Tor pignattara, 47enne presa a pugni da una donna; Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato; Parla la donna aggredita a pugni dal 22enne in zona San Lorenzo a Roma, credevo mi avesse spaccato i denti; Via Libertà, donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata: è grave.

Parla la donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile: Di notte mi sveglio con la scena che ancora mi assale, denunciare è fondamentaleLo stupro il 19 agosto dello scorso anno, in pieno giorno, sul percorso Natura a San Damaso. In carcere un 20enne. La donna ha incontrato la stampa: Giustizia? Mi aspetto una sentenza congrua, ma son ... msn.com

Roma, parla la donna aggredita a San Lorenzo: Sto malissimo, mi hanno ricostruito la facciaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

La donna, vittima da tempo, ha trovato la forza di denunciare - facebook.com facebook