La diga di Vetto come il ponte sullo Stretto | non si farà mai

La diga di Vetto, come il ponte sullo Stretto, probabilmente non vedrà mai la luce. Europa Verde ha commentato questa prospettiva in un comunicato, evidenziando come le difficoltà di realizzazione siano ormai evidenti. La richiesta di approfondire i fatti nasce dal fatto che, nonostante le promesse, gli ostacoli tecnici e finanziari continuano a frenare il progetto. La questione si riaccende in un contesto in cui le speranze di una soluzione concreta sembrano sempre più lontane.

“Nel dibattito sulla diga di Vetto, al di là delle posizioni di merito, bisognerebbe fare prima di tutto una operazione di verità. E la verità è che l’invaso, nelle forme e dimensioni proposte dal documento di fattibilità, non si farà mai. Prima ancora che per questioni geologiche e ambientali (che sarebbero più che sufficienti per non andare avanti con il progetto) per una ragione semplicissima: che non ci saranno mai i soldi per farla”. “La diga di Vetto è come il Ponte sullo Stretto. Un’opera irrealizzabile che serve solo a Salvini per elargire prebende, fare credere che la Lega è dalla parte degli agricoltori e dare infine la colpa alla sinistra e agli ambientalisti quando sarà evidente a tutti che non ci sono le condizioni e le risorse per realizzarla”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il progetto del Ponte sullo Stretto prosegue, seppur con un ritardo stimato di sei-sette mesi.

Alessandro Cattaneo di Forza Italia conferma che il ponte sullo Stretto si farà, definendo lo spostamento dei fondi come un semplice aspetto tecnico.

