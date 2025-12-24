Ciucci | Stiamo recependo i rilievi della Corte dei conti Il Ponte sullo Stretto si farà

Il progetto del Ponte sullo Stretto prosegue, seppur con un ritardo stimato di sei-sette mesi. La decisione deriva dal recepimento delle osservazioni della Corte dei Conti, che ha richiesto alcune modifiche e approfondimenti. L’obiettivo resta quello di avviare le attività preparatorie nel 2025, consapevoli delle complessità procedurali che caratterizzano un intervento di questa portata.

« Slitta tutto di sei-sette mesi. Avremmo voluto che il 2025 fosse l'anno dell'inizio delle attività propedeutiche alla realizzazione del Ponte, ma sapevamo e sappiamo che le procedure sarebbero state complesse. Parliamo della più grande infrastruttura mai realizzata in Italia e una delle opere più importanti al mondo». Lo stop imposto dalla Corte dei conti non incrina l'ottimismo e la.

